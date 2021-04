Onde assistir ao vivo a Ituano x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 22h15 (de Brasília), em Itu; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o Ituano na noite deste domingo (25), às 22h15 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x São Paulo DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Novelli Júnior - Itu, SP HORÁRIO 22h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo é líder isolado do grupo B do Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (25), às 22h15 (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para garantir a classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo precisa vencer o Mirassol neste domingo e torcer contra Ferroviária e Ponte Preta. Atualmente, é líder isolado do grupo B, com 22 pontos.

Para o confronto, Hernanes é tratado como dúvida. O meia busca as melhores condições físicas.

Já o Ituano, com quatro derrotas consecutivas no grupo C, e lanterna com sete pontos, busca a recuperação imediata para se afastar da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Ituano: Pegorari; Jeferson, Léo Santos, Sueliton e Breno Lopes; Tarik, Fillipe Soutto e Fernando Medeiros; Iago, Gabriel Taliari e Bruno Lopes.

Provável escalação do São Paulo: Volpi; Igor Vinícius (Daniel Alves), Bruno Alves, Miranda (Arboleda), Léo Pelé, Reinaldo; Rodrigo Nestor (William), Luan (Liziero), Igor Gomes (Benítez); João Rojas e Éder.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo Libertadores 21 de abril de 2021 São Paulo 2 x 0 Santo André Paulista 23 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Rentistas Libertadores 29 de abril de 2021 21h (de Brasília) Corinthians x São Paulo Paulista 2 de maio de 2021 A definir

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Ituano Paulista 19 de abril de 2021 Inter de Limeira 1 x 0 Ituano Paulista 22 de abril de 2021

Próximas partidas