Onde assistir ao vivo a Itália x Espanha, pela semifinal da Nations League?

Equipes duelam nesta quarta-feira (6), em Milão, a partir das 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Itália e Espanham duelam no San Siro nesta quarta-feira (6), a partir das 15h45 (de Brasília), em jogaço válido pela semifinal da Uefa Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e pelo Estádio TNT Sports, plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Itália x Espanha DATA Quarta-feira, 6 de outubro de 2021 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Azzurra vai em busca da vaga à final/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela TNT Sports, na tv fechada, e pelo Estádio TNT Sports, plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

A Itália chega confiante à semifinal da Nations League após encerrar a fase de grupos com 12 pontos (3 vitórias e 3 empates).

A Azzurra não poderá contar com Ciro Immobile, lesionado, enquanto Rafael Toloi e Matteo Pessina também estão fora. Já o Lyon busca o triunfo para tentar entrar no G-3 do campeonato.

Do outro lado, a Espanha conquistou a classificação depois de terminar em primeiro lugar do grupo 4, com 11 pontos marcados (três vitórias, dois empates e uma derrota).

A Roja também tem desfalques para o duelo desta quarta: Pedri, Thiago Alcantara, Dani Olmo e Alvaro Morata estão lesionados. .

Provável escalação do Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Kean, Insigne.

Provável escalação do Espanha: Simon; Azpilicueta, Torres, Laporte, Reguilon; Koke, Busquets, Merino; Sarabia, Torres, Oyarzabal.

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 5 x 0 Lituânia Eliminatórias europeias 8 de setembro de 2021 Suíça 0 x0 Itália Eliminatórias europeias 5 de setembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itália x Suíça Eliminatórias europeias 12 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Irlanda do Norte x Itália Eliminatórias europeias 15 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Kosovo 0 x 2 Espanha Eliminatórias europeias 8 de setembro de 2021 Espanha 4 x 0 Geórgia Eliminatórias europeias 5 de setembro de 2021

