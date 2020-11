Onde assistir ao vivo Istanbul Basaksehir x Manchester United, pela Champions League?

Jogo é válido pela terceira rodada do grupo H; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Istanbul e se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Istanbul Stadium, às 14h55 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo G da Uefa . A partida será transmitida ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Istanbul Basaksehir x Manchester United DATA Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 LOCAL Istanbul Stadium HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lanterna do grupo H, o Istanbul não poderá contar com Chadli e Júnior Caiçara. Já o lateral-direito brasileiro Rafael irá reencontrar sua ex-equipe.

Na ponta da chave, o Manchester United pode entrar em campo com uma equipe mista devido a sequência de jogos. Henderson pode atuar no gol e Williams pode assumir a lateral-direita caso Solskjaer resolva poupar Wan-Bissaka. Por outro lado, Alex Telles, que testou positivo para covid-19 está fora, enquanto Lingard segue no departamento médico.

Provável escalação do Instanbul: Gunok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Topal, Visca, Kahveci, Ozcan, Turuç e Demba Ba.

Provável escalação do Manchester United: Henderson, Williams, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Matic, Fred, Beek, Rashford, Mata e Martial.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ISTANBUL BASAKSEHIR

JOGO CAMPEONATO DATA Konyaspor 1 x 1 Istabul 1 de novembro de 2020 Istanbul 0 x 2 Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Istanbul x Gençlerbirligi Campeonato Turco 8 de novembro de 2020 10h (de Brasília) x Istanbul Campeonato Turco 22 de novembro de 2020 A confirmar

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 0 x 1 Premier League 1 de novembro de 2020 Manchester United 5 x 0 Champions League 28 de outubro de 2020

Próximas partidas