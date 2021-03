Onde assistir ao vivo a Internacional x Ypiranga, pela Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo neste domingo (14), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Ypiranga se enfrentam na noite deste domingo (14), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Ypiranga DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Conrado Bittencourt Berger

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vitória em casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro pontos no Gauchão, o Internacional tem uma boa notícia para o confronto contra o Ypiranga: o retorno de Paolo Guerrero.

Afastado dos gramados há quase sete meses, o peruano está recuperado da cirurgia no joelho direito para reconstrução do ligamento anterior cruzado e pode ser a principal novidade da equipe.

Do outro lado, o Ypiranga ainda não sabe o que é perder no estadual, com duas vitórias e um empate.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Pedro Henrique, João Félix e Léo Borges; Lucas Vital, Mauricio e Lucas Ramos; Peglow, Amaya e Yuri Alberto.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity; Muriel, Reinaldo, Luís Eduardo e Zé Mário; Mikael, Clayton, Mossoró, Jean Silva e Caprini; Cristiano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Pelotas 2 x 2 Internacional Gaúcho 4 de março de 2021 Internacional 1 x 2 São Luiz Gaúcho 8 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novo Hamburgo x Internacional Gaúcho 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

YPIRANGA

JOGOS CAMPEONATO DATA Ypiranga 3 x 3 Novo Hamburgo Gaúcho 3 de março de 2021 Pelotas 0 x 2 Ypiranga Gaúcho 8 de março de 2021

Próximas partidas