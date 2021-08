Onde assistir ao vivo a Internacional x Palmeiras, pela semifinal do Brasileirão feminino?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (30), no Beira-Rio, às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Beira-Rio, o Internacional recebe Palmeiras nesta segunda-feira (30), a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. O duelo será disputado no estádio do Morumbi e terá transmissão do SporTV. Na Goal, você pode acompanhar o placar ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Segunda-feira, 30 de agosto de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rejane Cartano da Silva (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Andrea Marcelino de Sá (RJ)

Quarta árbitra: Andressa Hartmann (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Colorado quer abrir vantagem na disputa (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O canal SporTV irá transmitir o jogo desta segunda-feira (30), a partir das 20h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 39

CLARO/NET TV HD: 539

VIVO TV HD: 539

TELECOM: 39

Por satélite:

SKY: 39

SKY HD: 39

CLARO TV: 39

CLARO TV HD: 539

VIVO TV: 339

VIVO TV HD: 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após uma semana cheia para poder descansar e renovar as forças, o Internacional quer se impor em casa diante do forte rival.

Provável escalação do Internacional: Vivi, Leidi, Bruna Benites, Sorriso, Ari, Isa Haas, Djeni, Mariana Pires, Shashá, Rafa Travalão e Fabi Simões.

PALMEIRAS

O Palmeiras chega embalado após duas goleadas consecutivas e vai em busca do triunfo longe de seus domínios para garantir a vantagem para o jogo de volta.

Provável escalação do Palmeiras: Jully, Calderan, Agustina, Katrine, Thais, Camilinha, Julia Bianchi, Ray, Rafa Andrade, Maria Alves e Carol Baiana.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 7 x 0 Realidade Jovem Paulistão feminino 25 de agosto de 2021 Palmeiras 4 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Paulistão feminino 2 de setembro de 2021 17h (de Brasília) Palmeiras x Internacional Brasileirão feminino 5 de setembro de 2021 11h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 3 Internacional Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021 Internacional 1 x 2 São Paulo Brasileirão feminino 16 de agosto de 2021

Próximas partidas