Onde assistir ao vivo a Internacional x Juventude, pelo Campeonato Gaúcho?

No Beira-Rio, times fazem o jogo de volta da semifinal neste sábado (8); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Alerta de clássico quente! Neste sábado (8), Internacional e Juventude entram em campo no Beira-Rio, a partir das 19h (de Brasília), em duelo de volta válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O Alviverde tem a vantagem do empate após ganhar o primeiro encontro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Juventude DATA Sábado,8 de maio de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado precisa reverter o placar no Beira-Rio/ Foto: Ricardo Duarte/Internacional SC

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Internacional precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar à decisão do Gauchão. O Colorado chega embalado após uma goleada pela Copa Libertadores e vai para o jogo com força total. A dúvida fica apenas no ataque, já que o técnico Miguel Angel Ramírez deve escolher entre Galhardo e Yuri Alberto.

Boa tarde, torcida colorada!✌️Vamos para a atividade desta sexta. #VamoInter pic.twitter.com/2cWzbuB2ER — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 7, 2021

Após vencer o duelo de ida, o Juventude entra em campo neste sábado com a vantagem do empate. Para o jogo em Porto Alegre, o Alviverde não tem desfalques e chega descansado após semana sem compromissos.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Mauricio; Palacios, Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Paulo Henrique, Cleberson, Rafael Forster e Eltinho; João Paulo, Matheus Jesus e Wescley; Capixaba, Matheus Peixoto e Marcos Vinicios.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 6 x 1 Olímpia Copa Libertadores 5 de maio de 2021 Juventude 1 x 0 Internacional Gaúcho 2 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportivo Táchira x Internacional Copa Libertadores 11 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Olimpia x Internacional Copa Libertadores 20 de maio de 2021 21h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Internacional Gaúcho 2 de maio de 2021 Juventude 2 x 1 Brasil de Pelotas Gaúcho 24 de abril de 2021

Próximas partidas