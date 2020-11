Onde assistir ao vivo a Internacional x América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), ÀS 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo na Globo (apenas para RS e MG), na TV aberta, além do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x América-MG DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida será transmitida ao vivo na Globo (apenas para RS e MG), na TV aberta, além do SporTV 2 e Premiere, na TV fechada, a partir das 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A semana do Internacional iniciou conturbada com a demissão de Eduardo Coudet. No entanto, a diretoria agiu rápido e anunciou Abel Braga como o novo técnico da equipe.

E enquanto o clube aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para saber se poderá fazer sua reestreia nesta quarta-feira (11), o time tem como principal dúvida a presença de Thiago Galhardo, com dores no tornozelo.

"Conversamos. Fizemos uma reunião. E depois iremos de novo com os analistas falar sobre o América. Ver as virtudes e, como toda a equipe, o que não tem sido bem feito. Mas não se discute trabalho. A qualidade é muito alta. Vou procurar colocar, não falo de aspecto tático, estratégia, porque tem características muito boas. Já encontrei problemas em equipes que não tenham características como essas e usarei bastante. Mas meu linguajar, posicionamento de um ou outro. Não muda nada. Acho que nem a equipe muda", disse Abel.

AO VIVO! Técnico Abel Braga é apresentado como novo treinador : https://t.co/RaONeIlXRg #VamoInter pic.twitter.com/7YvFU6zjne — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 10, 2020

Já o América-MG chega embalado após eliminar o nas oitavas de final, e busca surpreender novamente.

O técnico Lisca segue sem contar com Eduarrdo Bauermann, com lesão no joelho.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme (D'Alessandro); Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Abel Hernández.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Copa do 4 de novembro de 2020 Internacional 2 x 2 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) América-MG x Internacional 18 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 1 Corinthians Copa do Brasil 6 de novembro de 2020 América-MG 1 x 1 7 de novembro de 2020

Próximas partidas