Onde assistir ao vivo a Internacional x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (30), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha todos os lances em tempo real O Internacional recebe o Sport neste domingo (30), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Sport DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Alex Ang (SP)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira (RS)

VAR: Pericles Bassols (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vitória em casa na primeira rodada do Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e Premiere são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Qual o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Internacional volta as suas atenções para a estreia no Brasileirão 2021.

Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez promoverá os retornos de Moisés e Rodrigo Dourado, poupados contra o Always Ready no meio da semana.

Aquecimento antes da primeira partida do @Brasileirao 2021! 💪



Na 16ª rodada do ano passado, vencemos o Sport-PE na Ilha do Retiro! Vocês lembram quem marcou os gols colorados? 🤔🇦🇹 pic.twitter.com/J965H92Mjh — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 30, 2021

Enquanto o Sport, derrotado pelo Náutico na final do Pernambucano, não terá Maidana, Everaldo e Neilton, lesioados.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison e Carlos Palacios; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Sport: Mailson; Patric, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Moccelin (Gustavo e Marquinhos), Jonas Toró e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021 Internacional 0 x 0 Always Ready Libertadores 26 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Internacional Copa do Brasil 10 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Fortaleza x Internacional Brasileirão 13 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Náutico Pernambucano 16 de maio de 2021 Náutico 1 (5) x (3) Sport Pernambucano 23 de maio de 2021

Próximas partidas