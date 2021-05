Onde assistir ao vivo a Internacional x Grêmio, pela final do Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo de ida pela final do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a vantagem no primeiro jogo da final do Gauchão / Foto: Getty Images

A RBS TV, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Deportivo Táchira no meio da semana na Copa Libertadores, o Internacional volta suas atenções para o primeiro jogo da final do Gauchão.

Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez não terá Taison, que não está inscrito no estadual. Praxedes, Yuri Alberto, Marcos Guilherme e Caio Vidal são as opções.

Já o Grêmio venceu o Lanús pela Sul-Americana, e agora busca a vantagem para decidir o título em casa no próximo domingo (23).

Thiago Santos, com dores na coxa esquerda, é tratado como dúvida.

Por outro lado, Pinares e Jean Pyerre podem ser relacionados.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Praxedes; Palacios, Thiago Galhardo e Mauricio.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Luiz Fernando, Darlan e Ferreira; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 1 Juventude Gaúcho 8 de maio de 2021 Deportivo Táchira 2 x 1 Internacional Libertadores 11 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olimpia x Internacional Libertadores 20 de maio de 2021 21h (de Brasília) Grêmio x Internacional Gaúcho 23 de maio de 2021 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Caxias Gaúcho 9 de maio de 2021 Grêmio 3 x 1 Lanús Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021

Próximas partidas