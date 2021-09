Onde assistir ao vivo a Internacional x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Fortaleza se enfrentam na manhã deste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fortaleza DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara (SP)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistente VAR: Daniel Luis Marques (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Beira-Rio. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem perder há seis jogos, o Internacional entra em campo de olho no G-6, mas o técnico Diego Aguirre segue sem contar com Taison, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Mauricio seguirá na posição.

Por outro lado, Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Sport, retorna.

Já o Fortaleza, com 33 pontos, vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, mas chega embalado após eliminar o São Paulo e avançar à semifinal da Copa do Brasil.

Para o confronto fora de casa, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral-direito Tinga e nem com o volante Felipe.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Mauricio; Yuri Alberto.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Benevenuto, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Ederson, Ronald, Lucas Lima e Lucas Crispim; David e Robson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Internacional Brasileirão 29 de agosto de 2021 Sport 0 x 1 Internacional Brasileirão 13 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Bahia Brasileirão 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Atlético-MG x Internacional Brasileirão 2 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Atlético-MG Brasileirão 12 de setembro de 2021 Fortaleza 3 x 1 São Paulo Copa do Brasil 15 de setembro de 2021

Próximas partidas