Onde assistir ao vivo a Internacional x Deportivo Táchira, pela Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Deportivo Táchira se enfrentam na noite desta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para RS), na TV aberta, e na Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Deportivo Táchira DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a primeira vitória na fase de grupos da Libertadores / Foto: Getty Images

O SBT (para RS), na TV aberta, e a Conmebol TV, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Always Ready por 2 a 0 na primeira rodada do grupo B, o Internacional entra em campo pensando apenas na vitória no Beira-Rio.

Para o confronto, o técnico Ángel Ramírez terá novamente os titulares à disposição após ter poupado boa parte dos jogadores na goleada sobre o Esportivo no Campeonato Gaúcho.

Do outro lado, o Deportivo Táchira venceu o Olimpia por 3 a 2 na rodada de estreia e chega embalado para o confroto em Porto Alegre, buscando a segunda vitória no torneio.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson e Mauricio; Palacios, Caio Vidal e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Deportivo Táchira: Varela; Camacho, Lucas Trejo, Vivas, Granados; Cova, Flores, Nelson Hernández; Lucas Gómez, Freddy Góndola e Edgar Pérez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Always Ready 2 x 0 Internacional Libertadores 20 de abril de 2021 Internacional 5 x 0 Esportivo Gaúcho 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Olímpia Libertadores 5 de maio de 2021 21h (de Brasília) Dep. Táchira x Internacional Libertadores 27 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

DEP. TÁCHIRA

JOGOS CAMPEONATO DATA Dep. Táchira 3 x 2 Olimpia Libertadores 20 de abril de 2021 Zulia 5 x 0 Dep. Táchira Campeonato Venezuelano 24 de abril de 2021

Próximas partidas