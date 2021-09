Onde assistir ao vivo a Internacional x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Bahia se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Bahia DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Michael Correia (RJ)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto há sete jogos (quatro vitórias e três empates), o Internacional entra em campo buscando ampliar a série invicta no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Saravia e Moisés, suspensos. No entanto, Taison retorna.

Já o Bahia, vindo de dois empates, terá o retorno de Gérman Conti, que cumpriu suspensão no empate com o Bragantino por 1 a 1.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Lucas Mugni e Daniel; Óscar Ruíz, Isnaldo e Rodallega.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Internacional Brasileirão 13 de setembro de 2021 Internacional 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 2 de outubro de 2021 21h (de Brasília) Ceará x Internacional Brasileirão 6 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Bahia Brasileirão 12 de setembro de 2021 Bahia 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 19 de setembro de 2021

Próximas partidas