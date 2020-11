Onde assistir ao vivo a Internacional x Atlético-GO, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta terça (3), às 21h30 (de Brasília), no Beira Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a classificação às quartas de final da Copa do , o enfrenta o na noite desta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Atlético-GO DATA Terça-feira, 3 de novembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito próximo da vaga às quartas de final da após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Internacional deve encarar novamente o Atlético-GO com um time misto já visando o duelo contra o no próximo domingo (8).

No entanto, o técnico Eduardo Coudet poderá contar com Thiago Galhardo, expulso na derrota para o Corinthians na última rodada do Brasileirão.

Já o Atlético-GO, ainda sem treinador e há quatro jogos sem saber o que é vencer, precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar na competição ou de um gol de diferença para decidir nos pênaltis.

Por questões contratuais, Dudu, Natanael e Gustavo Ferrareis estão fora, enquanto Felipe, Zé Roberto e Arnaldo já atuaram por outras equipes na competição.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Moledo), Cuesta (Pedro Henrique) e Moisés; Lindoso (Musto), Nonato, Praxedes e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Leandro Fernández (Yuri Alberto).

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Luan Sales, João Victor, Gilvan (Éder Ferreira) e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato (Chico); Janderson, Matheus Vargas e Hyuri (Júnior Brandão).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 2 Internacional Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Coritiba Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 16h (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 2 Internacional Copa do Brasil 28 de outubro de 2020 Coritiba 1 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020

Próximas partidas