Onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Shakhtar Donetsk, pela Champions League?

Italianos buscam a classificação nesta quarta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Milão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na tarde desta quarta-feira (9), às 17h (de Brasília, buscando avançar às oitavas da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e EI Plus. Aqui na Goal , você acompanha o jogo em tempo real, clicando AQUI .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Donetsk DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter busca a classificação para as oitavas de final / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pelo canal TNT, na TV fechada, e EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Qual é o número do canal do TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Viva na Champions League, a Inter de Milão precisa vencer e que haja um vencedor entre Real Madrid e Gladbach em casa para seguir na competição.

Para o duelo, o técnico Antonio Conte não poderá contar com Radja Nainggolan, com problema na panturrilha, assim como Matias Vecino.

Já Arturo Vidal, após cumprir suspensão, retorna ao time.

Quanto ao Shakhtar, Junior Moraes, expulso na vitória sobre o na última semana, está fora. Dentinho é o provável substituto.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Brozovic, Young; Martinez, Lukaku.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Vitao, Bondar, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko, Marlos; Tete, Dentinho, Taison.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

Com apenas uma vitória no grupo B, a Inter entra em campo ainda com chances de classificação para a próxima fase da UCL, após embolar o grupo.

JOGOS DA INTER DE MILÃO NA UCL

Inter 2 x 2 - 21 de outubro de 2020

Shakhtar 0 x 0 Inter - 27 de outubro de 2020

Real Madrid 3 x 2 Inter - 3 de novembro de 2020

Inter 0 x 2 Real Madrid - 25 de novembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 3 Inter - 1 de dezembro de 2020

JOGOS DA SHAKHTAR NA UCL

Real Madrid 2 x 3 Shakhtar 3 - 21 de outubro de 2020

Shakhtar 0 x 0 Inter - 27 de outubro de 2020

Shakhtar 0 x 6 Inter - 3 de novembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 4 x 0 Shakhtar - 25 de novebro de 2020

Shakhtar 2 x 0 Real Madrid - 1 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Mönchengladbach 2 x 3 Inter Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 Inter 3 x 1 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Inter de Milão Serie A 13 de dezembro de 2020 8h30 (de Brasília) Inter x Serie A 16 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar 2 x 0 Real Madrid Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 Shakhtar 5 x 1 Mynai 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas