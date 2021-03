Onde assistir ao vivo a Inter de Limeira x São Paulo, pelo Campeonato Paulista?

Tricolor busca a primeira vitória no Paulista nesta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta a Inter de Limeira na tarde desta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Limeira x São Paulo DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Estádio Major José Levy Sobrinho - Limeira, São Paulo HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Rodrigo Meirelles Bernardo

Quarto árbitro: Daiane Caroline Muniz

VAR: Douglas Marques das Flores

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a primeira vitória no Paulistão / Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com empate no Paulistão, o São Paulo entra em campo buscando a primeira vitória da equipe e do técnico Hernán Crespo.

O argentino poderá contar com Luan, já apto para estrear no estadual.

Do outro lado, a Inter de Limeira foi derrotada pela Ferroviária na rodada de estreia, e também busca os primeiros três pontos.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo.

Provável escalação do Inter de Limeira: Rafael Pin; Córdoba, Kelven, Vinícius, Bruno; Deivid, Thiaguinho, Pedro do Rio, Rondinelly; Roger e Lucas Batatinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP Paulista 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Paulista 6 de março de 2021 19h (de Brasília) Novorizontino x São Paulo Paulista 13 de março de 2021 16h30 (de Brasília)

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 3 Audax Copa Paulista 25 de novembro de 2020 Ferroviária x Inter de Limeira Paulista 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas