Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Dinamarca, pela semifinal da Eurocopa?

Times se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), em Londres; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vem mais jogão aí! Inglaterra e Dinamarca se enfrentam nesta quarta-feira (7), a partir das 16h (de Brasília), em Wembley, em duelo válido pela semifinal da Eurocopa 2020. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inglaterra x Dinamarca DATA Quarta-feira, 7 de julho e 2021 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (HOL)

Quarto árbitro: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

ONDE VAI PASSAR?



Inglaterra quer a vaga na decisão da Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INGLATERRA

Querendo trazer "o futebol para casa", a Inglaterra chega confiante para a semifinal após golear no último jogo, além de ter eliminado a Alemanha. Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Gareth Southgate deve manter a formação.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

DINAMARCA

Do outro lado, a Dinamarca ganhou força ao longo da competição, contando com a torcida de Eriksen, recuperado, mas que segue fora. O time vai com força total em busca da vaga na grande decisão.

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Ucrânia 0 x 4 Inglaterra Eurocopa 3 de julho de 2021 Inglaterra 2 x 0 Alemanha Eurocopa 29 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hungria x Inglaterra Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 2 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Inglaterra x Andorra Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 5 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA República Tcheca 1 x 2 Dinamarca Eurocopa 3 de julho de 2021 Gales 0 x 4 Dinamarca Eurocopa 26 de junho de 2021

