Onde assistir ao vivo a Inglaterra x Andorra, pelas Eliminatórias Europeias?

Inglaterra e Andorra se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), em Wembley, em duelo válido pela quinta rodada do grupo I das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

JOGO Inglaterra x Andorra DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Wembley, Londres - ING HORÁRIO 13h (de Brasília)

A TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Invicto com quatro jogos e líder absoluto com 12 pontos no grupo I, a Inglaterra busca manter o aproveitamento de 100% nas eliminatórias

Para o confronto, o técnico Southgate ainda não sabe se terá Jadon Sancho, que se machucou na vitória sobre a Hungria, enquanto Harry Kane, suspenso, está fora.

Do outro lado, a Andorra, com três pontos e na penúltima posição, não terá Marc Pujol e Jordi Alaez, suspensos. Cristian Martinez e Victor Bernat podem aparecer entre os titulares.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Mings, Trippier; Henderson, Bellingham; Saka, Mount, Lingard; Bamford.

Provável escalação de Andorra: Gomes; Rubio, Nicolas, Llovera, Alavedra, Cervos; C. Martinez, Vales, Moreno, A. Martinez; Cucu.

JOGOS CAMPEONATO DATA Itália 1 (3) x (2) 1 Inglaterra Eurocopa 11 de junho de 2021 Hungria 0 x 4 Inglaterra Eliminatórias 2 de setembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Inglaterra Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Andorra x Inglaterra Eliminatórias 9 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

JOGOS CAMPEONATO DATA Andorra 0 x 0 Gibraltar Amistoso 7 de junho de 2021 Andorra 2 x 0 San Marino Eliminatórias 2 de setembro de 2021

