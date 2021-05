Onde assistir ao vivo a Independiente Del Valle x Palmeiras, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em Quito; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Independiente del Valle e Palmeiras se enfrentam na noite desta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em Quito, em duelo válido pela quarta rodada do grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independiente Del Valle x Palmeiras DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Rodrigo Paz Delgado - Quito, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O SBT (para SP, RS, Londrina e Maringá), na TV aberta, e a Fox Sports, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (11), às 21h30. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias nos três primeiros jogos da Libertadores, o Palmeiras busca manter o 100% de aproveitamento no grupo A, enquanto o Independiente del Valle, com quatro, e na terceira posição, almeja a segunda vitória no torneio.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira ainda segue sem contar com Kuscevic, Gabriel Veron e Breno Lopes, lesionados.

Por outro lado, Viña retorna após cumprir as três partidas de suspensão na Libertadores, mas deve começar no banco de reservas.

Partiu Equador! ✈️🇪🇨

Com treino tático, nos reapresentamos e iniciamos a preparação para o confronto pela @LibertadoresBR ➤ https://t.co/ZwudGO4kic#AvantiPalestra pic.twitter.com/8Py9Y1Fth0 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 10, 2021

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan (Alan Empereur); Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Independiente Del Valle: Ramirez; Landazuri, Schunke e Pacho; Hurtado, Faravelli, Pellerano, Vite e Jhon Sanchez; Escobar e Murillo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 2 Santos Paulista 6 de maio de 2021 Ponte Preta 0 x 3 Palmeiras Paulista 9 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Defensa y Justicia Libertadores 18 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Palmeiras x Universitario Libertadores 27 de maio de 2021 19h (de Brasília)

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Del Valle 4 x 0 Universitario Libertadores 5 de maio de 2021 Independiente Del Valle 3 x 1 LDU Campeonato Equatoriano 8 de maio de 2021

Próximas partidas