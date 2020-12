Onde assistir ao vivo a Hellas Verona x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Duelo em Verona é válido pela 14ª rodada e será nesta quarta (23), a partir das 14h30 (de Brasília); veja onde acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela 14ª rodada da italiana, Hellas Verona e se enfrentam nesta quarta-feira (23), no estádio Mercantonio Bentegodi, a partir das 14h30 (de Brasília). A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Hellas Verona x Inter de Milão DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Mercantonio Bentegodi - ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Verona quer mostrar sua força em casa (Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

HELLAS VERONA

Querendo subir na tabela, o Hellas Verona quer aproveitar o fator casa para se impor. Samuel Di Carmine é dúvida para o duelo, enquanto Benassi, Kalinic e Vieira estão fora do duelo. Já Barak está suspenso.

Provável escalação da Inter de Milão: Silvestri; Ceccherini, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo.

INTER DE MILÃO

De olho na liderança do italiano, a Inter de Milão entra em campo buscando mais uma vitória na competição. O único desfalque dos nerazzurri é Alexis Sánchez, que está lesionado. O técnico Antonio Conte deve mandar a campo o que tiver de melhor, com Lautaro Martínez e Lukaku no ataque.

Provável escalação do : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HELLAS VERONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Hellas Verona Serie A 19 de dezembro de 2020 Hellas Verona 1 x 2 Serie A 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Hellas Verona Serie A 3 de janeiro de 2020 11h (de Brasília) x Hellas Verona Serie A 6 de janeiro de 2020 11h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 1 Spezia Serie A 20 de dezembro de 2020 Inter de Milão 1 x 0 Napoli Serie A 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas