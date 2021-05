Onde assistir ao vivo a Guarani x Vitória, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (28), em Campinas, pela primeira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Guarani e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira (28), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada o Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Guarani x Vitória DATA Sexta-feira 28 de maio de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Duelo será no Brinco de Ouro da Princesa Foto: Divulgação/Guarani

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida desta sexta-feira (28). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Após encerrar sua participação no Campeonato Paulista nas quartas de final, o Guarani se reforçou visando o início da Série B. No comando, saiu o técnico Alan Aal e chegou Daniel Paulista. Já na zaga, Carlão foi anunciado e, inclusive, deve estrear nesta sexta-feira.

Na véspera da estreia na Série B do Brasileiro, elenco e comissão técnica participam de palestra sobre arbitragem, no Brinco.https://t.co/6BDjckmiR9 pic.twitter.com/UYZJ8Ar31F — Guarani FC (@oficialguarani) May 27, 2021

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins, Pablo, Carlão, Thales, Eliel, Rodrigo Andrade, Bruno Silva, Andrigo, Davó, Júlio César e Matheus Souza.

VITÓRIA

O Vitória inicia sua trajetória na Série B com desfalques. Recuperados da covid-19, Wallace e Van agora buscam a melhor condição física, enquanto Guilherme Rend e Vico seguem no departamento médico.

O Vitória encerrou preparação para enfrentar o Guarani, sexta-feira (28), às 19 horas, em Campinas, abrindo o Campeonato Brasileiro da Série B. Matéria completa no site.



📲: https://t.co/cf3q7KmQGS#PegaLeao #SouNego



📸: Pietro Carpi/ECV pic.twitter.com/bzI7hHycI3 — ECVitória (@ECVitoria) May 27, 2021

Provável escalação do Vitória: Cabral, Raul Prata, Marcelo Alves, João Victor, Roberto, Paulo Vitor, Cedric, Alisson Farias, Wesley, Aníbal e Ygor Catatau.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 0 (4) x (3) 0 Guarani Campeonato Paulista 12 de maio de 2021 Inter de Limeira 1 x 0 Guarani Campeonato Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Guarani Série B 1 de junho de 2021 19h (de Brasília) Guarani x Náutico Série B 11 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 Fluminense de Feira Campeonato Baiano 5 de maio de 2021 Vitória 1 x 2 Jacuipense Campeonato Baiano 2 de maio de 2021

Próximas partidas