Onde assistir ao vivo a Guarani x Juventude, pela Série B?

Em Campinas, times duelam nesta sexta-feira (29), pela 38ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na última vaga à primeira divisão, o Juventude enfrenta o Guarani nesta sexta-feira (29), no Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Juventude DATA Sexta-feira, 29 janeiro de 2021 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Silvert Faria Sisquim (RJ)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Guarani cumpre tabela nesta última rodada(Foto: David Oliveira/Guarani⁣)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANI

Entrando em campo apenas para cumprir tabela já que se livrou do rebaixamento, mas não tem chances do acesso, o Guarani tem três baixas para o duelo. Wálber, Eliel e Marcelo estão suspensos. Por outro lado, Lucas Crispim e Bruno Sávio estão de volta.

Provável escalação do Guarani: Gabriel, Pablo, Victor Ramon, Didi, Erick Daltro, Rickson, Lucas Abreu, Murilo Rangel, Renanzinho, Waguininho e Júnior Todinho.

JUVENTUDE

O Juventude depende apenas de si para ficar com a última vaga à Série A. O time gaúcho terá os retornos de Capixaba, Wellington e Eltinho liberados pelo departamento médico, enquanto Nery Bareiro está de volta após cumprir isolamento devido ao covid-19. Por outro lado, Marcelo Carné está suspenso.

Provável escalação do Juventude: Luís Carlos; Igor, Bareiro (Emerson), Wellington e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha, Capixaba, Matheuzinho e Renato Cajá; Rafael Grampola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 2 x 1 Guarani Série B 23 de janeiro de 2021 Guarani 1 x 2 Vitória Série B 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Ituano Campeonato Paulista 28 de fevereiro de 2021 A confirmar Botafogo-SP x Guarani Campeonato Paulista 7 de março de 2021 A confirmar

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 2 x 1 Figueirense Série B 22 de janeiro de 2021 Avaí 5 x 2 Juventude Série B 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas