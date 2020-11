Onde assistir ao vivo a Guarani x Botafogo-SP, pela Série B?

Duelo será nesta sexta-feira (20), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando para se afastar da possibilidade do rebaixamento, e -SP jogam nesta sexta-feira (20), às 19h15(de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani x Botafogo-SP DATA Sexta-feira, 20 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Divulgação Guarani)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, a partir das 19h15 (de Brasília). Na, você acompanha o duelo clicando aqui

Lutando contra o rebaixamento, o Botafogo precisa vencer para seguir tentando sair do Z-4. O Pantera não poderá contrar com o atacante Judivan, que testou positivo para covid-19, e Val, suspenso. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira teve a semana inteira para trabalhar o elenco e pode contar com o retorno do zagueiro Róbson, Gilson, Naldo, Rafinha, Vitor Bolt e Ferreira são dúvidas. Já o atacante Matheus Índio pode fazer sua estreia pelo clube.

Também na parte debaixo da tabela, o Guarani terá seis "reforços" para o jogo desta sexta. Júnior Todinho, está de volta após suspensão, enquanto Romércio e Waguinho, se recuperaram de lesão, além de Arthur Rezende e Rafael Costa retornarem após quarentena devido ao covid-19. Além disso, Rickson foi regularizado e pode fazer sua primeira partida pelo time. No entanto, Lucas Abreu testou positivo para covid-19 e não irá para o duelo.

Provável escalação da Guarani: Gabriel, Cristovam, Wálber, Romércio, Bidu, Bruno Silva, Lucas Crispim, Pablo, Pablo, Bruno Sávio (Renanzinho) e Júnior Todinho.

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley, Valdemir, Walisson, Jordan, Martineli, Edson Júnior, Elicarlos, Bady, Ronald Wellington Tanque e Guilherme Romão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 3 Guarani Série B 9 de novembro de 2020 Guarani 2 x 1 Série B 6 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraná x Guarani Série B 24 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) Guarani x Série B 28 de novembro de 2020 21h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

VJOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Botafogo-SP Série B 10 de novembro de 2020 Botafogo-SP 0 x 1 Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2020

Próximas partidas