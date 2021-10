Onde assistir ao vivo a Grêmio x Juventude, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam neste domingo (17), em Porto Alegre, pela 27ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Juventude fazem clássico gaúcho neste domingo (17), em Porto Alegre, a partir das 18h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo ndo Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Juventude DATA Domingo, 17 de outubro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Auxiliar do VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o clássico gaúcho deste domingo. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Há cinco jogos sem vencer (quatro derrotas e um empate) e na vice-lanterna do Brasileirão, o Grêmio, agora comandado por Vagner Mancini , precisa urgente de uma vitória para não ver sua situação se complicar ainda mais no campeonato.

O Tricolor, que agora tem 71,6% de chances de ser rebaixado, não poderá contar com Ruan, suspenso, além de Borja e Geromel, lesionados. No entanto, Douglas Costa, Rafinha e Thiago Santos retornam após cumprirem suspensão.

Do outro lado, o Juventude vem de uma sequência de quatro partidas sem ganhar (dois empates e duas derrotas) e vai atrás do triunfo para seguir fora do Z-4.

O Alviverde tem dúvidas quanto às condições físicas de Ricardo Bueno. Já William Matheus está suspenso.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Alisson, Jean Pyerre (Campaz) e Ferreira; Diego Souza..

Provável escalação do Juventude: Douglas, Paulo Henrique, Quintero, Vitor Mendes, Guilherme Santos, Rafael Forster, Ricardinho, Guilherme Castilho, Paulinho Bóia, Wagner e Ricardo Bueno (Marcos Vinícios).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Grêmio Brasileirão 13 de outubro de 2021 Santos 1 x 0 Grêmio Brasileirão 10 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Grêmio Brasileirão 25 de outubro de 2021 20h (de Brasília) Grêmio x Palmeiras Brasileirão 31 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 3 x 1 Juventude Brasileirão 13 de outubro de 2021 Juventude 1 x 1 América-MG Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas