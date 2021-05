Onde assistir ao vivo a Grêmio x Aragua, pela Copa Sul-Americana?

Em Porto Alegre, equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Aragua nesta quinta-feira (6), em Porto Alegre, a partir das 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo H da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Aragua DATA Quinta-feira, 6 de maio de 2021 LOCAL Arena Grêmio, Porto Alegre - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Christian Lescano e Juan Aguiar (EQU)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer mais uma vitória na SulA / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo com duas vitórias, o Grêmio deve ter uma equipe mista em campo nesta quinta-feira. Matheus Henrique, com entorse no tornozelo direito, é desfalque certo. O técnico Tiago Nunes pode aproveitar o duelo para dar oportunidade a alguns nomes, como Diogo Barbosa e Churín.

Do outro lado, o Aragua ainda não venceu na competição continental e quer tentar surpreender o forte rival.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel (Paulo Miranda), Ruan e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos, Maicon (Darlan); Léo Pereira (Luiz Fernando), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza (Diego Churín).

Provável escalação do Aragua: Yhonatan Yustiz; Daniel Rivillo, Octavio Zapata, Moisés Acuña e Roger Manríque; Diego Guerrero, Rafael Arace, José Torres, Pedro Álvarez e Jonathan Duche; Juan García..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 2 Grêmio Campeonato Gaúcho 2 de maio de 2021 Lanús 1 x 2 Grêmio Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Caxias Campeonato Gaúcho 9 de maio de 2021 16h (de Brasília) Grêmio x Lanús Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

ARAGUA

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Lara 4 x 1 Aragua Campeonato Venezuelano 2 de maiode 2021 La Equidad 2 x 1 Aragua Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021

Próximas partidas