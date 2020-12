Onde assistir ao vivo a Grêmio x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores, o entra em campo contra o na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na RBS, na TV aberta, além do SporTV (exceto RS) e Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Vasco DATA Domingo, 6 de dezembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo na RBS, na TV aberta, além do SporTV (exceto RS) e Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando a parte de cima da tabela, o Grêmio deve entrar em campo contra o Vasco com retorno de alguns jogadores preservados no meio da semana na Libertadores, enquanto outros serão desfalques.

O técnico Renato Gaúcho não deverá contar com Jean Pyerre, com desconforto, além de Kannemann e Alisson.

Já o Vasco entra em campo pressionado após a goleada sofrida pelo Ceará na última rodada, além da eliminação na Copa Sul-Americana com derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia em casa.

Na zona de rebaixamento, o técnico Sá Pinto já sofre pressão e tem o seu trabalho questionado, apesar de ter recebido o apoio do presidente Alexandre Campello.

Fernando Miguel e Talles Magno devem retornar entre os titulares.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Luiz Fernando (Ferreira, ), Pinares (Isaque) e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Miranda (Ricardo Graça), Marcelo Alves e Castan; Léo Matos, Bruno Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar (Tiago Reis).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 Grêmio 2 x 0 Guaraní 3 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Copa Libertadores 9 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília) Goiás x Grêmio Campeonato Brasileiro 14 de dezembro de 2020 20h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 4 Ceará Campeonato Brasileiro 30 de novembro de 2020 Vasco 0 x 1 Defensa y Justicia Copa Libertadores 3 de dezembro de 2020

Próximas partidas