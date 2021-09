Onde assistir ao vivo a Grêmio Osasco x São Paulo, pelo Paulistão sub-20?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O São Paulo enfrenta o Grêmio Osasco na noite desta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista sub-20. O jogo terá transmissão ao vivo pelo site elevensports.com. Na Goal, você acompanha ao jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio Osasco x São Paulo DATA Quinta-feira, 30 de setembro de 2021 LOCAL Campo do Bradesco Cidade de Deus - Osasco, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação

O site elevensports.com vai passar o jogo desta quinta-feira (23). Na Goal, você pode acompanhar o tempo real da partida ao vivo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 no Brasileirão sub-20, o São Paulo volta as atenções para o Paulista sub-20, de olho na terceira vitória seguida na competição.

Na liderança do grupo 7, o tricolor paulista soma 19 pontos, enquanto o Grêmio Osasco, com três derrotas consecutivas, está em penúltimo, com apenas sete pontos.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Nathan, Thiagão, Pedro Lucas e Patryck; Brian, Léo e Pedrinho; João Adriano, Vitinho e Talles Wander.

Provável escalação do Grêmio Osasco: Josué; Paulo, Matheus, Fiapo, Bracinho, Leonardo, Cristhian, Victor Cesar, Vinicius Santos, Edherson e Gian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Oeste Paulista sub-20 23 de setembro de 2021 Atlético-MG 0 x 1 São Paulo Brasileirão sub-20 27 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fluminense Brasileirão sub-20 3 de outubro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x São Bento Brasileirão sub-20 7 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

GRÊMIO OSASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio Osasco 2 x 1 São Bento Paulista sub-20 16 de setembro de 2021 Grêmio Osasco 4 x 2 São Bento Paulista sub-20 23 de setembro de 2021

Próximas partidas