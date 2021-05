Onde assistir ao vivo a Grêmio x Internacional, pela final do Campeonato Gaúcho?

Gre-Nal 432 será disputado neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena, pela final do Campeonato Gaúcho. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Tricolor tem a vantagem do empate para conquistar o tetracampeonato. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, e no Premiere , na TV fechada . Na Goal , o torcedor pode acompanhar o jogo clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Domingo, 23 de maio de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca mais um título do Gauchão / Foto: Ricardo Duarte / Internacional

A RBS TV, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo.

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a goleada aplicada sobre o Aragua no meio da semana na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para o Gauchão, de olho na conquista do tetracampeonato.

Para o confronto deste domingo, o técnico Tiago Nunes vai mandar a campo os seus principais jogadores após ter preservado a equipe titular no duelo disputado na Venezuela.

Do outro lado, o Internacional precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levantar o troféu. Caso ganhe por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O técnico Miguel Ángel Ramírez deve escalar Mauricio no lugar de Taison, que não está inscrito no estadual.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Matheus Henrique; Luiz Fernando, Darlan e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Mauricio; Caio Vidal, Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Carlos Palacios.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Grêmio Gaúcho 16 de maio de 2021 Aragua 2 x 6 Grêmio Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO La Equidad x Grêmio Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Ceará x Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 2 Grêmio Gaúcho 16 de maio de 2021 Olimpia 0 x 1 Internacional Libertadores 20 de maio de 2021

Próximas partidas