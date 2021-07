Onde assistir ao vivo a Grêmio x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Gre-Nal 433 será disputado neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha todos os lances jogo em tempo real Grêmio e Internacional se enfrentam em mais um clássico Gre-Nal na tarde deste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro , pressionados pela vitória. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha todos os lances jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Arena Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira (RS)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio ainda busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h30, na Arena. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Chegando para a sua quarta passagem no Grêmio, Felipão fará a sua reestreia no comando da equipe justamente no Gre-Nal.

A primeira mudança deve ser a entrada do lateral-esquerdo Guilherme Guedes no lugar de Diogo Barbosa. No gol, Gabriel Chapecó deve ganhar a disputa com Adriel.

Se de um lado, o Tricolor está afundado na zona de rebaixamento com três derrotas consecutivas, por outro, o Colorado não sabe o que é vencer há quatro rodadas: dois empates e duas derrotas, e também chega pressionado por um resultado positivo.

"É um momento de dificuldade e precisamos assumir. Transformar esta dor em trabalho, rebeldia. Um Gre-Nal no sábado pode ser algo bom para nós. Queremos dar uma alegria rapidamente ao torcedor. Estamos em dívida e me sinto mal por isso. Precisamos ter calma, assumir e pensar em ganhar. Sábado é um jogo importantíssimo", afirmou Aguirre.

Para o clássico de número 433, o técnico Diego Aguirre poderá contar com Víctor Cuesta e Edenílson, que cumpriram suspensão na derrota para o Palmeiras na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Edenílson, Boschilia (Palacios ou Johnny) e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Bobsin, Darlan, Jean Pyerre (Fernando Henrique ou Vanderson), Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 4 de julho de 2021 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO LDU x Grêmio Libertadores 13 de julho de 2021 19h15 (de Brasília) Fluminense x Grêmio Brasileirão 17 de julho de 2021 21h (de Brasília)

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 3 de julho de 2021 Internacional 0 x 2 São Paulo Brasileirão 7 de julho de 2021

Próximas partidas