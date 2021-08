Onde assistir ao vivo a Grêmio x Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta (25), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Vinicius Gonçalves, de São Paulo, apitará o primeiro jogo, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo. O VAR terá Rodrigo Guarizo.

O jogo será marcado pelo reencontro do técnico Renato Gaúcho, atual técnico do Flamengo, com o Grêmio.

Apesar da vitória sobre o Bahia na última rodada do Brasileirão, Felipão deve promover algumas mudanças na equipe titular do tricolor gaúcho.

Vanderson retorna, enquanto Rafinha pode ser novamente improvisado na esquerda. Na defesa, Geromel e Kannemann devem atuar.

Já o Flamengo não deve ter o zagueiro Léo Pereira, com dores no pé, enquanto Isla pode ser relacionado.

Provável escalação da Grêmio: GabrielChapecó; Vanderson, Rodrigues, (Geromel), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos; Douglas Costa, Lucas Silva, Villasanti e Alisson; Borja.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

A campanha do Grêmio na Copa do Brasil 2021

Grêmio 2 x 0 Brasiliense - 2 de junho de 2021

Brasiliense 0 x 0 Grêmio - 10 de junho de 2021

Vitória 0 x 3 Grêmio - 28 de julho de 2021

Grêmio 1 x 0 Vitória - 3 de agosto de 2021

A campanha do Flamengo na Copa do Brasil 2021?

Coritiba 0 x 1 Flamengo - 10 de junho de 2021

Flamengo 2 x 0 Coritiba - 17 de junho de 2021

Flamengo 6 x 0 ABC - 30 de julho de 2021

ABC 0 x 1 Flamengo - 6 de agosto de 2021



ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 18 de agosto de 2021 Grêmio 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Corinthians Campeonato Brasileiro 28 de agosto de 2021 21h (de Brasília) Atlético-MG x Grêmio Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 1 Olimpia Libertadores 18 de agosto de 2021 Ceará 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2021

Próximas partidas