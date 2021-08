Onde assistir ao vivo a Grêmio x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (28), às 21h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Corinthians se enfrentam na noite deste sábado (28), às 21h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Ricardo Marques, de Minas Gerais, com assistências de Guilherme Dias e Ricardo Junio. No VAR, Lucas Guimarães, do Rio Grande do Sul, estará no comando.

Buscando esquecer a goleada para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta as atenções para o Brasileirão em clima de decisão com um único objetivo: sair da zona de rebaixamento.

Já o Corinthians vem de um empate e duas vitórias. Atualmente, soma 24 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pressionado para deixar a zona de rebaixamento, o Grêmio, com 16 pontos, se vencer dá o primeiro passo na recuperação.

Para o confronto decisivo, o técnico Felipão não terá Douglas Costa, com lesão muscular. Ferreira deve ser titular.

O Timão, por outro lado, com 24 pontos, busca a sétima vitória no Brasileirão.

O técnico Sylvinho segue sem contar com Fagner, com dores na panturrilha direita.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Rodrigues (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Lucas Silva; Ferreira, Villasanti e Alisson; Borja.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Du Queiroz (Fagner), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson (Renato Augusto); Jô.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação Grêmio Jogo: Grêmio x Corinthians Quando e que horas? Sábado, 28 de agosto de 2021, às 21h (de Brasília). Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Bahia Brasileirão 21 de agosto de 2021 Grêmio 0 x 4 Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Ceará Brasileirão 12 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Flamengo x Grêmio Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Grêmio Brasileirão 15 de agosto de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Corinthians Brasileirão 22 de agosto de 2021

Próximas partidas