Onde assistir ao vivo a Grêmio x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Chapecoense se enfrentam na noite desta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Chapecoense DATA Segunda-feira, 9 de agosto de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Nailton Junior de Sousa (CE)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistente VAR: Felipe Alan Costa (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor volta suas atenções para o Brasileiro / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta segunda (9). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com sete pontos, o Grêmio busca voltar a vencer para se recuperar no campeonato nacional antes de encarar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

Para o confronto, Felipão deve promover o retorno de Thiago Santos, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita.

Já a Chapecoense, na lanterna e ainda em busca da primeira vitória no Brasileiro, pode ter Denner entre os titulares.

Provável escalação da Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Ruan (Kannemann) e Bruno Cortez; Thiago Santos, Darlan (Lucas Silva), Jean Pyerre, Alisson e Léo Pereira; Borja (Ricardinho).

Provável escalação da Chapecoense: João Paulo; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Léo Gomes e Anderson Leite; Fabinho, Felipe (Denner) e Fernandinho; Anselmo Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 31 de julho de 2021 Grêmio 1 x 0 Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Grêmio Campeonato Brasileiro 14 de agosto de 2021 21h (de Brasília) Grêmio x Bahia Campeonato Brasileiro 21 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Chapecoense Campeonato Brasileiro 26 de julho de 2021 Chapecoense 0 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 1 de agosto de 2021

Próximas partidas