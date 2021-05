Onde assistir ao vivo a Grêmio x Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho?

Equipes entram em campo neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio enfrenta o Caxias na tarde deste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, após a vitória no primeiro jogo por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Caxias DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Lima

Assistentes: Leirson Peng Martins e Fabrício Lima

VAR: Caio Max Augusto

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio conta com a vantagem na semifinal do Gauchão / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A RBS TV, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Gauchão, o Grêmio chega com a vantagem para avançar à final do estadual, e embalado com quatro triunfos sob o comando do técnico Tiago Nunes.

Para o confronto, o treinador pode preservar alguns jogadores como Geromel e Rafinha, além de Jean Pyerre, com desconforto muscular.

Nesta tarde de sexta-feira, o elenco fez treino tático, visando a segunda partida contra o Caxias, pela semifinal do #Gauchão2021.



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/SceFmdEuGs — Grêmio FBPA (@Gremio) May 7, 2021

Já o Caxias precisa vencer para alcançar a classificação. Gustavo Ramos e Giovane Gomez, responsáveis por 50% dos gols da equipe, estão confirmados.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Ruan e Cortez (Diogo Barbosa); Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; e Diego Souza.

Provável escalação do Caxias:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 2 Grêmio Gaúcho 2 de maio de 2021 Grêmio 8 x 0 Aragua Copa Sul-Americana 6 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Lanús Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Aragua x Grêmio Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Pelotas 1 x 1 Caxias Gaúcho 25 de abril de 2021 Caxias 1 x 2 Grêmio Gaúcho 2 de maio de 2021

Próximas partidas