Onde assistir ao vivo a Grêmio x Brasiliense, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Brasiliense se enfrentam na tarde desta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), na Arena, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Brasiliense DATA Quarta-feira, 2 de junho de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alexandre Vargas (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves (RJ)

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca avançar na Copa do Brasil / Foto: Getty Images

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear no Brasileirão com derrota, o Grêmio volta suas atenções para a Copa do Brasil, mas ainda enfrentando uma série de baixas por conta da Covid-19 e desfalques.

Ao todo, são seis baixas: Rafinha, Rodrigues, Pedro Lucas, Ferreira, Diego Souza e Luiz Fernando, além do técnico Tiago Nunes e o preparador de goleiros Mauri Lima.

Já o Brasiliense chega embalado após a classificação à fase de grupos da Série D.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Darlan e Maicon (Jean Pyerre); Léo Pereira (Guilherme Azevedo), Léo Chú e Ricardinho.

Provável escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan e Mário Henrique; Lídio, Zotti, Peninha; Didira, Luquinhas e Zé Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA La Equidad 0 x 0 Grêmio Copa Sul-Americana 27 de maio de 2021 Ceará 3 x 2 Grêmio Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Flamengo Brasileirão 6 de junho de 2021 A definir Brasiliense x Grêmio Copa do Brasil 10 de junho de 2021 16h30 (de Brasília)

BRASILIENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ariquemes 0 x 2 Brasiliense Série D 26 de maio de 2021 Brasiliense 3 x 1 Ariquemes Série D 30 de maio de 2021

Próximas partidas