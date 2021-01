Onde assistir ao vivo a Grêmio x Bahia, pelo Brasileirão Série A 2020?

Gaúchos voltam a campo nesta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado para a final da Copa do Brasil, o Grêmio entra em campo contra o na noite desta quarta-feira (6), às 19h15 (de Brasília), na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Bahia DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros (SC)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães (RS)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes VAR: Tiago Nascimento (PE) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio está embalado na temporada / Foto: Lucas Uebel / Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar a partida em tempo real, a partir das 19h15 (de Brasília).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado após eliminar o São Paulo e chegar à decisão da Copa do Brasil, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão.

Mais times

O técnico Renato Gaúcho segue sem contar com Geromel e Maicon, com lesões musculares, além de David Braz, com desconforto muscular.

O elenco finalista da @CopadoBrasil se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e iniciou mais um ano de trabalhos! Leia em: https://t.co/I2NIwFKR0c



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/mWXx3Tsbgy — Grêmio FBPA (@Gremio) January 4, 2021

Já o Bahia só pensa na vitória para se afastar do risco da zona de rebaixamento. A equipe tem a mesma pontuação do , primeiro no Z-4 ( com 28 pontos), e ocupa 16ª posição

O técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com Gregore e Juninho, suspensos, além de Juninho Capixaba por questões contratuais.

Por outro lado, Ramon, Daniel, Rodriguinho e Zeca voltam a ficar à disposição.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino, Ernando, Anderson Martins e Matheus Bahia (Zeca); Ronaldo, Edson, Ramon e Ruan Pablo Ramírez; Rossi (Thiago) e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 0 x 0 Grêmio Copa do 30 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 21h (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 15 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 3 Bahia Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Bahia 1 x 2 Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020

Próximas partidas