Onde assistir ao vivo a Grêmio x América-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (24), às 17h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x América-MG DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei (TO)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Cipriano da Silva (TO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Daniel do Espírito (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Douglas Costa vai comandar o ataque do Grêmio / Foto: Lucas Uebel - Divulgação Grêmio

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (24), na Arena. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a eliminação para a LDU na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão buscando a recuperação e a segunda vitória na competição.

Para o confronto, o técnico Felipão não sabe se poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel, com dores no quadril, enquanto Kannemann, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Ruan será o substituto.

No ataque, o Tricolor pode ter o retorno de Douglas Costa no lugar de Léo Pereira.

Já o América-MG, com nove pontos e três a mais que o adversário, vem de três derrotas consecutivas.

O técnico Vagner Mancini poderá ter o retorno do atacante Ademir, afastado dos gramados há um mês.

Provável escalação da Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel (Paulo Miranda), Ruan e Cortez; Fernando Henrique, Victor Bobsin, Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Diego Souza.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Eduardo (Diego Ferreira), Anderson, Eduardo Bauermann, Zé Vitor e Alan Ruschel; Juninho Valoura, Juninho e Felipe Azevedo (Ademir); Fabrício Daniel e Chrigor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Grêmio Brasileirão 17 de julho de 2021 Grêmio 1 x 2 LDU Copa Sul-Americana 20 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Grêmio Copa do Brasil 27 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Bragantino x Grêmio Campeonato Brasileiro 31 de julho de 2021 21h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 10 de junho de 2021 América-MG 0 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 20 de julho de 2021

Próximas partidas