Onde assistir ao vivo a Goiás x Confiança, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (4), às 17h30 (de Brasília), no Estádio da Serrinha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Goiás recebe o Confiança na tarde desta sexta-feira (4), na Serrinha, às 17h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Confiança DATA Sexta-feira, 4 de junho de 2021 LOCAL Estádio da Serrinha - Goiânia, GO HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Adriano Barros (CE)

Assistentes: Elicarlos Franco (BA) e Eleutério (CE)

Quarto árbitro: Gabriel dos Santos (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Goiás busca a sua primeira vitória na Série B / Foto: Divulgação Goiás

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir a partida desta sexta-feira (4), a partir das 17h30 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com empate sem gols na Série B com o Sampaio Corrêa, o Goiás busca a sua primeira vitória.

Para o confronto, o técnico Pintando terá três reforços para essa partida: Apodi, Matheus Salustiano e Rezende.

Já o Confiança venceu o Cruzeiro por 3 a 1 e busca mais três pontos na Série B.

Robinho e Caíque, ambos em transição física, seguem fora, mas Alex Henrique pode fazer a sua estreia com a camisa da equipe.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Leandro Silva, Nery Barreiro, Isaque Gavioli e Juba; Bruno Sena, Rafael Vila, Renan Areias; Everton, Willians e Marcelinho.

Provável escalação Goiás: Tadeu; Ivan, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius, Breno e Élvis; Alef Manga, Vinícius e Diego (Bruno Mezenga)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Sergipe Sergipano 8 de maio de 2021 Confiança 3 x 1 Cruzeiro Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Confiança Série B 12 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Confiança x Brasil de Pelotas Série B 15 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Goiás Campeonato Goiano 2 de maio de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás Série B 1 de junho de 2021

Próximas partidas