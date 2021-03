Onde assistir ao vivo a Gibraltar x Holanda, pelas Eliminatórias Europeias?

Duelo será nesta terça-feira (30), a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta terça-feira (30), Gibraltar e Holanda se enfrentam no Victoria Stadium a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 20221. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Gibraltar x Holanda DATA Terça-feira, 30 de março de 2021 LOCAL Victoria Stadium, Gibraltar HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Holanda quer voltar a disputar uma Copa do Mundo (Foto: Getty)

A partida será transmitida pela plataforma Estádio TNT Sports, na internet. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem vencer nas eliminatórias, Gibraltar quer tentar surpreender o forte rival e somar seus primeiros pontos na competição.

Do outro lado, a Holanda busca sua segunda vitória consecutiva no torneio, mas o técnico Frank De Boar deve promover alterações na equipe. Isso porque Tete, Van Aanholt e Veltman devem ganhar oportunidade de saírem como titulares.

Provável escalação de Holanda: Bizot; Tete, De Ligt, Veltman, Van Aanholt; Gravenberch, De Roon; Berghuis, Van de Beek, Bergwijn; Malen.

Provável escalação do Gibraltar: Coleing; Sergeant, Chipolina, Wiseman, Barnett, Olivero; Walker, Annesley, Hernandez, Casciaro; De Barr.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Turquia 4 x 2 Holanda Eliminatórias 24 de março de 2021 Holanda 2 x 0 Letônia Eliminatórias 27 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Holanda x Ucrânia Eurocopa 13 de junho de 2021 16h (de Brasília) Holanda x Áustria Eurocopa 17 de junho de 2021 16h (de Brasília)

GIBRALTAR

JOGO CAMPEONATO DATA Montenegro 4 x 1 Gibraltar Eliminatórias 27 de março de 2021 Gibraltar 0 x 3 Noruega Eliminatórias 24 de março de 2021

Próximas partidas