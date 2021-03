Onde assistir ao vivo a Geórgia x Espanha, pelas Eliminatórias Europeias?

Equipes se enfrentam no Dinamo Stadium neste domingo (28), pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste domingo (28), Geórgia e Espanha se enfrentam no Dinamo Stadium, a partir das 13h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Geórgia x Espanha DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Dinamo Stadium HORÁRIO 13h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Espanha busca vitória fora de casa(Foto: Getty)

A partida terá transmissão da plataforma Estádio TNT Sports, na internet. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de uma derrota na estreia, a Geórgia tenta marcar seus primeiros pontos na competição e quer aproveitar o fator caso. A equipe não tem problemas físicos para o duelo deste domingo.

Do outro lado, a Espanha tropeçou em casa e agora quer recuperar os pontos perdidos longe dos seus domínios. Os desfaslques da Roja são Carvajal e Sergi Roberto, lesionados. Na zaga, Sergio Ramos está confirmado.

👨🏻‍🍳 Un poquito de pases como base, dos raciones de goles y un toque de paradones para finalizar.



🤤 ¡La receta del entrenamiento de hoy en Granada sabe muy bien!



✈️ Os la dejamos para que la disfrutéis mientras surcamos los cielos hacia Georgia.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/R4bk05SSeb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 26, 2021

Provável escalação de Geórgia: Loria; Chabradze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kankava, Aburjania; Lobzhanidze, Kvekveskiri, Kvaratskhelia; Kvilitaia.

Provável escalação do Espanha: Simon; Llorente, Garcia, Ramos, Alba; Torres, Koke, Rodri, Canales, Olmo; Morata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GEÓRGIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 1 x 0 Geórgia Eliminatórias 25 de março de 201 Geórgia 0 x 0 Estônia Amistoso 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grécia x Geórgia Eliminatórias 31 de março de 2021 15h45 (de Brasília) Romênia x Geórgia Amistoso 2 de junho de 2021 A definir

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 1 x 1 Grécia Eliminatórias 25 de março de 2021 Espanha 6 x 0 Alemanha Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas