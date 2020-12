Onde assistir ao vivo a Genoa x Juventus, pelo Campeonato Italiano?

Duelo será neste domingo (13), a partir das 14h05 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste domingo (13), no estádio Luigi Ferraris, a partir das 14h05 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real,

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Genoa x Juventus DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Luigi Ferraris, Genoa - ITA HORÁRIO 14h05 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento, o Genoa precisa vencer e conta com o "fator casa" para tentar surpreender o poderoso rival. No entanto, o time tem desfalques e dúvidas para o duelo deste domingo. Biraschi, Zapata, Zappacosta, Criscito e Cassata estão fora do duelo, enquanto Perin e Marchetti serão avaliados.

De olho no G-4, a Juventus vai em busca de mais uma vitória no italiano e terá Szczesny no banco, já que Buffon e Pinsoglio estão lesionados, assim como Chiellini e Demiral. No ataque, Cristiano Ronaldo deve ter Morata ao seu lado.

Provável escalação do Genoa: Paleari; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Morata, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Genoa 7 de dezembro de 2020 Genoa 1 x 2 Serie A 30 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Serie A 16 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasíia) Benevento x Genoa Serie A 20 de dezembro de 2020 11h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Juventus Liga dos Campeões 8 de dezembro de 2020 Juventus 2 x 1 Serie A 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas