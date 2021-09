Onde assistir ao vivo a França x Finlândia, pelas Eliminatórias Europeias?

Times entram em campo nesta terça-feira (7), em Lyon, pela sexta rodada; saiba como acompanhar na TV e na internet

Em Lyon, França e Finlândia se enfrentam nesta terça-feira (7), a partir das 15h45 (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2022, querendo manter a invencibilidade na competição. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no streaming da Estádio TNT Sports . Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Os franceses vêm de dois tropeços nas últimas rodadas e buscam ainda a sua primeira vitória em casa na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após empatar nos dois últimos jogos, a França entra em campo nesta terça-feira buscando a sua primeira vitória diante da sua torcida, além de manter a folga na liderança do grupo D.

Os franceses não terão Mbappe, Upamecano, Kante e Tolisso, lesionados. No entanto, Benzema e Varane, um dos pilares do time, estão confirmados.

Do outro lado, a Finlândia está em segundo lugar no grupo e ainda não perdeu no campeonato.

O time conta com o retorno de Kamara, após suspensão, e não tem problemas para o duelo desta terça.

Provável escalação de França: Lloris; Dubois, Varane, Kimpembe, Digne; Rabiot, Veretout, Pogba; Griezmann; Benzema, Martial.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Vaisanen, Arajuuri, O'Shaughnessey; Alho, Valakari, Kamara, Taylor, Uronen; Pohjanpalo, Pukki.

Veja informações da partida! Jogo: França x Finlândia Quando e que horas? Terça-feira, 7 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Parc Olympique Lionnais, Lyon - FRA.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FRANÇA

JOGOS CAMPEONATO DATA Ucrênia 1 x 1 França Eliminatórias 4 de setembro de 2021 França 1 x 1 Bósnia Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bélgica x França Liga das Nações 7 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) França x Cazaquistão Eliminatórias 13 de outubro de 2021 16h45 (de Brasília)

FINLÂNDIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Finlândia 1 x 0 Cazaquistão Eliminatórias 4 de setembro de 2021 Finlândia 0 x 0 Gales Eliminatórias 1 de setembro de 2021

Próximas partidas