Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Vasco entram em campo na noite desta quarta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo contra o rebaixamento. A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Vasco DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC)

Quarto árbitro: Leo Simão (CE)

VAR: Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Dewson Fernando (PA) e Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco luta contra o rebaixamento / Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando contra o rebaixamento, o Vasco visita o Fortaleza após empatar com o Bahia sem gols, e ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter algumas mudanças na equipe titular. Léo Matos, suspenso, está fora, enquanto Caio Lopes deve no lugar de Léo Gil.

Já o Fortaleza, com 38 pontos, também luta contra a queda para a Série B.

Ederson Moreira não terá os atacantes Romarinho e Osvaldo.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Pikachu (Tenório), Marcelo Alves, Castan (Ricardo Graça), Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho (Pikachu), Benítez, Ygor Catatau e Cano (Pec).

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Torres, Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Flamengo 2 x 0 Vasco Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Internacional Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Corinthians x Vasco Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Fortaleza 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas