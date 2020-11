Onde assistir ao vivo a Fortaleza x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o na noite deste sábado (14), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x São Paulo DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Flamengo, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão, mas sem deixar de lado o duelo decisivo no meio da semana.

Desta forma, o técnico Fernando Diniz analisa poupar alguns jogadores para o duelo de volta, que será realizado no Morumbi, enquanto Toró, com problema no joelho direito, está fora.

Já o Fortaleza busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas.

Marcelo Chamusca, que assumiu o lugar de Rogério Ceni, não poderá contar com Quintero, lesionado.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas (Diego Costa) e Reinaldo (Léo); Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Tréllez.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Bergson e Osvaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 1 x 2 São Paulo Copa do 11 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Flamengo Campeonato Brasileiro 18 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) São Paulo x Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 11 de novembro de 2020

Próximas partidas