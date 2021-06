Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real Internacional e Fortaleza se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo na RBS, na TV aberta, e no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Internacional DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima (CE)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Lucas Paulo Torezin (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Sport na rodada de estreia do Brasileirão, e vencer o Vitória por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Internacional busca o seu primeiro triunfo no Brasileiro.

Para o cofronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez segue sem contar com Guerrero e Palacios, ambos com suas seleções para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, e deve repetir a escalação que bateu o Vitória no meio da semana.

Já o Fortaleza venceu o Atlético-MG na rodada de estreia, mas vem de empate com o Ceará na Copa do Brasil.

Jackson, no departamento médico, é o único desfalque da equipe.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson e Taison; Caio Vidal, Patrick (Mauricio) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Titi, Bruno Melo e Yago Picachu; Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Luiz Henrique; David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 2 Sport Brasileirão 31 de maio de 2021 Vitória 0 x 1 Internacional Copa do Brasil 3 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Vitória Copa do Brasil 10 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x Internacional Brasileirão 13 de junho de 2021 18h15 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGOS CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 Fortaleza 1 x 1 Ceará Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas