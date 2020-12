Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram neste sábado (26), às 19h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam na noite deste sábado (26), às 19h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Flamengo DATA Sábado, 26 de dezembro de 2020 LOCAL Castelão - Ceará HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio (SC) e Thiaggo Americano (SC)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira (CE)

VAR: Caio Max (RN)

Assistentes VAR: Diego Pombo (BA) e Flavio Gomes (RN)

ONDE VAI PASSAR?



Fla quer mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

Qual o número do canal Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com apenas uma vitória em sete jogos, o Fortaleza entra em campo sem Yuri César, por questão contratual, além de Juninho, suspenso.

O duelo ainda marca o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza. Atualmente, o treinador está no comando do Flamengo, que briga pelo título do Brasileirão.

Willian Arão, recuperado de lesão na coxa, volta ao time ao lado de Renê e Pedro, enquanto Filipe Luís e Gabigol, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora. Quem também desfalca o Flamengo é Diego Alves, que reclamou de dores musculares na coxa da perna direita. O atacante Michael também não foi relacionado devido a dores no joelho direito.

Com 48 pontos, o Flamengo é vice-líder do Brasileirão, atrás do , que tem 53.

Provável escalação do Flamengo: Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão, Gérson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe e Ronald; Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Flamengo 4 x 3 Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) Flamengo x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGOS CAMPEONATO DATA RB 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020 Fortaleza 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas