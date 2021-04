Onde assistir ao vivo a Fortaleza x CSA, pelas quartas de final da Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza recebe o CSA na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em caso de empate, a classificação para a semifinal será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para CE, PI e MA), na TV aberta, na Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x CSA DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE ORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Bizzio (PB)

Assistentes: Kildenn Tadeu Morais (PB) e Schumacher Marques (PB)

Quarto árbitro: Antônio Magno Lima (CE)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes VAR: José Washington da Silva (PE) e Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza decide a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste em casa / Foto: Divulgação Fortaleza

O SBT (para CE, PI e MA), na TV aberta, a Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (17).

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias seguidas na Copa do Nordeste, o Fortaleza conta com o retrospecto recente favorável para vencer o CSA e avançar à semifinal no torneio. Nos últimos sete jogos contra o rival, foram três vitórias e quatro empates .

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o zagueiro Jackson, no departamento médico, e João Paulo, suspenso após ser expulso na vitória sobre o Confiança na ultima rodada da fase de grupos.

Treino de apronto sendo realizado agora pela manhã. Últimos trabalhos e ajustes para o jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste.



Treino de apronto sendo realizado agora pela manhã. Últimos trabalhos e ajustes para o jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

Ao contrário do Fortaleza, o CSA chega em baixa para o mata-mata na "Lampions League", sem saber o que é vencer nas últimas três rodadas do torneio (dois empates e uma derrota).

O grande problema da equipe está com as ausências dos dois goleiros. O titular Tiago Rodrigues segue afastado por sua fratura na face, enquanto Pedro Caracoci testou positivo para Covid-19.

Por enquanto, apenas Darley está apto a jogar, mas existe a possibilidade de Thiago ir para o sacrifício e ficar no banco de reservas.

Chegamos ✈️⚽️💙 O elenco azulino desembarcou há pouco em Fortaleza 🔵⚪️ Sábado tem jogão pela @copadonordeste 🤩👊🏼



Chegamos ✈️⚽️💙 O elenco azulino desembarcou há pouco em Fortaleza 🔵⚪️ Sábado tem jogão pela @copadonordeste 🤩👊🏼

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Juan Quintero, Carlinhos; Matheus Jussa, Éderson; David, Robson, Matheus Vargas e Wellington Paulista.

Provável escalação do CSA: Darley; Norberto Neto, Lucão, Matheus Filipe, Vitor Costa; Geovane, Gabriel, Aylon; Marco Túlio, Rodrigo Pimpão e Dellatorre.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 17 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 70.8%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Confiança 0 x 1 Fortaleza - 10 de abril de 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

Já o CSA encerrou a primeira fase no grupo B, com 11 pontos, somando cinco empates, duas vitórias e uma derrota no torneio. Aproveitamento de 45.8%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

CSA 2 x 2 4 de Julho - 3 de abril de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 0 CSA - 10 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Ypiranga Copa do Brasil 6 de abril de 2021 Confiança 0 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Fortaleza x Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 0 CSA Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 CSA 1 (5) x (6) 1 Remo Copa do Brasil 13 de abril de 2021

Próximas partidas