Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico será disputado neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico-Rei na área! e Ceará se enfrentam na noite deste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além da plataforma de streaming, EI Plus. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Domingo, 20 de dezembro de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

VAR: Jean Pierre (RS)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Andre da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Clássico-Rei será disputado no Castelão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além da plataforma de streaming, EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 20h30 (de Brasília).

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o RB na última rodada por 2 a 1, o Fortaleza entra em campo buscando os três pontos em casa.

Para o duelo, o técnico Marcelo Chamusca terá o retorno de Romarinho, enquanto os zagueiros Roger Carvalho e Quintero e o goleiro Max Walef são tratados como dúvidas.

Em reta final de preparação, Ceará faz penúltimo treino antes do Clássico-Rei. ainda realiza apronto na tarde de amanhã no CT de Porangabuçu. https://t.co/XwZ7FeqAyH #CearáSC #Vozão — Ceará Club (@CearaSC) December 18, 2020

Já o Ceará conta com o retorno de Vina. Vizeu e Rick e o volante William Oliveira, todos em recuperação, são dúvidas.

Com 32 pontos cada, as equipes visam a recuperação no Brasileirão.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Osvaldo, Romarinho, David e Bergson (Wellington Paulista).

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Vina, Lima, Léo Chú e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 5 de dezembro de 2020 Ceará 1 x 2 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Ceará x Campeonato Brasileiro 7 de janeiro de 2020 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020 RB Bragantino 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas