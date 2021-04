Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Bahia, pela Copa do Nordeste?

Clássico nordestino será disputado neste sábado (3), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza recebe o Bahia na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Aratu, Ponta Verde, Difusora, Cidade Verde e Ponta Negra, na TV aberta, na Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes: Clovis Amaral (PE) e John Andson Alves (PE)

Quarto árbitro: Luiz César de Oiveira (CE)

Fortaleza busca se manter na liderança do grupo B da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

As TVs Aratu, Ponta Verde, Difusora, Cidade Verde e Ponta Negra, na TV aberta, a Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (3).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do grupo B, com 11 pontos, o Fortaleza, com a defesa menos vazada da "Lampions League", com apenas três gols sofridos, encara o ataque mais goleador, que registra 13 tentos marcados em seis jogos disputados.

Sem saber o que é vencer o rival desde a retomada da Copa do Nordeste, em 2013, o Leão registra duas derrotas e três empates.

Do outro lado, o Bahia busca assumir a liderança do grupo A. Para isso, precisa vencer o rival e torcer por um tropeço do CRB na rodada.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Pikachu, Jackson, Wanderson, Bruno Melo; Éderson, Pablo, Luiz Henrique; Robson, David e Wellington Paulista.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Matheus Bahia; Edson, Patrick, Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza registra 11 pontos no grupo B. Até o momento, registra três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61.1%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Já o Bahia, líder do grupo A, com 10 pontos, soma três vitórias, um empate, e duas derrotas nos seis primeiros jogos. Aproveitamento de 55.6%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 24 de março de 2021 4 de Julho 1 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 27 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ypiranga Copa do Brasil 6 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Confiança x Fortaleza Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Bahia Copa do Nordeste 24 de março de 2021 Bahia 5 x 0 Altos Copa do Nordeste 28 de março de 2021

Próximas partidas