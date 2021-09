Onde assistir ao vivo a Fortaleza x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam na tarde deste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Braulio da Silva, de Santa Catarina, será o árbitro principal, auxiliado por Henrique Neu e Johnny Barros. No VAR, o comando será de Wagner Reway.

Na liderança do Brasileirão, com 29 pontos, o Atlético-MG busca abrir maior vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, que atualmente soma 35, enquanto o Vozão, com 33, só pensa em reduzir a diferença na tabela de classificação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em duelo direto pelas primeiras posições, o Atlético-MG volta a campo buscando apenas reencontrar o caminho da vitória após dois empates consecutivos.

Hulk, Everson, Guilherme Arana, Savarino e Eduardo Vargas, que defenderam suas respectivas seleções, voltam a ficar à disposição, exceto Savarino, que sentiu a virilha na derrota da Venezuela para o Paraguai por 2 a 1.

Já o Fortaleza terá o retorno de Marcelo Benevenuto, recuperado da Covid-19, e de Felipe, que cumpriu suspensão na derrota para o Bahia na última rodada.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Titi e Jackson (Marcelo Benevenuto); Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Crispim e Matheus Vargas; David e Robson.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho Fernandez; Hulk, Savarino e Vargas.

Veja informações da partida! Jogo: Fortaleza x Atlético-MG Quando e que horas? Domingo, 12 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília). Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGOS CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 30 de agosto de 2021 Bahia 4 x 2 Fortaleza Brasileirão 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x São Paulo Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Fortaleza Brasileirão 19 de setembro de 2021 11h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGOS CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 27 de agosto de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas