Onde assistir ao vivo a Fluminense x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

O Fluminense recebe o Sport neste sábado (6), no Maracanã, às 21h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do do SporTV e do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Sport DATA Sábado, 6 de novembro de 2021 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Auxiliar do VAR: Herman Brumel Vani (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer mais uma vitória no Maracanã/ Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo deste sábado. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Sport mira um triunfo na noite desta sábado para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O Leão terá os desfalques de Gustavo e Mikael, suspensos. Por outro lado, Everaldo, que será reavaliado momentos antes do duelo.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe (Muriel), Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Nonato (Yago) e Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred..

Provável escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Zé Welison, Marcão, Hernanes, Cristiano; S. Tréllez e Paulinho Moccelin.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fluminense Brasileirão 31 de outubro de 2021 Santos 2 x 0 Fluminense Brasileirão 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Fluminense Brasileirão 9 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Fluminense x Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021 RB Bragantino 3 x 0 Sport Brasileirão 28 de outubro de 2021

Próximas partidas