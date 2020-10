Onde assistir ao vivo a Fluminense x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado após garantir a segunda melhor classificação geral na Libertadores, o Santos visita o na tarde deste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, , Sergipe, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Distrito Federal, e Juiz de Fora), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Santos DATA Domingo, 25 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Sergipe, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Distrito Federal, Santos e Juiz de Fora), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida entre Fluminense e Santos neste domingo (25) contará com homenagens para Pelé, que completou 80 anos na última sexta-feira (23).

Para o duelo, o técnico Odair Hellmann pode ter Wellington Silva, Michel Araújo e Yuri, recuperados de problemas musculares, enquanto Yago Felipe, com dores na coxa esquerda, está fora, assim como Luiz Henrique, com a seleção sub-20.

Mais times

Já o Santos, embalado com a vitória sobre o Defensa y Justicia por 2 a 1 na Libertadres, terá o retorno de Marinho, poupado na Libertadores. Lucas Veríssimo e Alison também podem voltar.

Por outro lado, Kaio Jorge está com a seleção sub-20 e pode ser substituído por Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião; Nino, Digão, Danilo Barcelos, Hudson, Dodi, Nenê, Luiz Henrique e Fred.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jobson (Arthur Gomes); Soteldo, Marinho e Marcos Leonardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 Fluminense 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fluminense Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 21h (de Brasília) Fluminense x Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 20h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Santos Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 Santos 2 x 1 Defensa y Justicia 20 de outubro de 2020

Próximas partidas